جامعة جازان تشارك في الحملة الخليجية للتوعية بمرض السرطان

بدأت اليوم فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بمرض السرطان تحت شعار “40X40″ التي تنظمها جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، على مسرح كلية طب الأسنان، بحضور وكيل جامعة جازان الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد المشرف العام على تشغيل المستشفى الجامعي الدكتور حسين عقيلي, أن شعار الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ” 40×40 ” يشير إلى أن 40% من الحالات يمكن الوقاية منها بواسطة تغيير نمط الحياة، وأن 40% من الحالات يمكن شفاؤها بالتشخيص المبكر ، لافتاً إلى أهمية الفحص المبكر لأمراض السرطان، خاصة وأن نسب الشفاء تصل إلى 95% في حال تم الاكتشاف المبكر .

وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية بجامعة جازان في الندوة المتخصصة ضمن فعاليات الحملة، حيث شملت محاور متخصصة حول الأنماط الحياتية والسلوكية وعلاقتها بالسرطان، وآثار التدخين المسرطنة، إضافة إلى سرطان البروستاتا، وسرطان عنق الرحم، فيما جرى تكريم الكليات المشاركة في الحملة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الندوة.

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