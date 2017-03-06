محافظ خميس مشيط يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

ثمّن محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط الجهود التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير في سبيل نشر ثقافة الوعي الوقائي ومفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017 بمركز أصداف مول التجاري بمحافظة خميس مشيط, بعنوان ” يداً بيد للوقاية من المخاطر “, بحضور مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد حزمي بن شلاش السبيعي.

وفور وصول محافظ خميس مشيط قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب, واطلع على ما يحتويه المعرض من نماذج للأجهزة المستخدمة لوسائل السلامة في المنشآت الحكومية والأهلية، ومشاركات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية التوعوية والتي تهدف إلى نشر مفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة.

وأكد العميد السبيعي أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, التي تهدف إلى نشر الثقافة العامة للسلامة لكافة فئات المجتمع.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط العقيد مهندس محمد بن معلوي الشهراني كلمة أوضح خلالها أن المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني تسعى إلى نشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة لإيصال وسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية, ومدّ جسور التواصل مع الجميع من أجل تثقيف المجتمع وتعزيز قدرات المواطنين والمقيمين للتصرف السليم في حالات الطوارئ.

وأشار العقيد الشهراني إلى أن تنمية الوعي المجتمعي يعدّ أحد الركائز لنجاح الدفاع المدني في أداء مهامه والحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة الأرواح والممتلكات, من خلال اكساب أفراد المجتمع العديد من المهارات لتجنب المخاطر حال وقوعها – لا قدر الله -.

بعد ذلك استمع الجميع إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة, ثم شاهد الحضور العديد من العروض المسرحية بمشاركة عدد من طلاب مكتب التعليم بخميس مشيط.

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ خميس مشيط الجهات المشاركة والداعمة في إنجاح الفعاليات, وسلّمهم الدروع الشهادات التقديرية بهذه المناسبة.

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