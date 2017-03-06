بالصور:محافظ عنيزة يزور مستشفى الملك سعود

زار محافظ محافظة عنيزة الاستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم يوم امس مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور عبدالله الموسى والطاقم الاداري والطبي ثم قام محافظ عنيزة بزيارة الاستاذ يوسف البديع ووالد الاستاذ فهد الحصين ثم قام بجولة شاملة على ارجاء واقسام المستشفى والاطلاع على الامكانيات الحديثة والتوسعة الجديدة للأقسام والتي تسهم في تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى تلا ذلك زيارة المرضى المنومين بوحدة القلب بعد اجرائهم عمليات القسطرة والتي تعتبر نقله طبيه حديثه تم تجهيزها مؤخرا بالأجهزة الطبية الحديثة والتي تعد أحد المنجزات الطبية بالمحافظة والتي تكفل بها منصور التركي كعمل انساني خيري يعود نفعه على المرضى والمراجعين.

وفي ختام الزيارة قدم محافظ عنيزة جزيل الشكر والتقدير لمدير المستشفى وجميع العامليين على ما يقدمونه من جهود ساهمت في ارتقاء الرعاية الصحيفة بالمحافظة.