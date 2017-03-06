تمديد تكليف المحبوب لعمادة تقنية الأحساء لمدة سنتين

أصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً يقضي بتمديد تكليف الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب عميداً للكلية التقنية بالأحساء لمدة سنتين اعتباراً من 29/6/1438هـ ،حيث شهدت الكلية خلال فترة عمادة المحبوب الماضية إنجازات كثيرة على عدة مستويات ، ويعد المحبوب من الكفاءات الوطنية العلمية المتميزة وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة شمال أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وجائزة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز للتفوق العلمي ونجح في شغل عدد من المناصب .

من جانبه أعرب عميد الكلية التقنية بالأحساء الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب عن خالص شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونوابه الكرام على هذه الثقة داعياً المولى عز وجل أن يوفقه وأن يكون عند حسن الظن لخدمة هذا الوطن الغالي .

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