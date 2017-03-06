شركة جبل عمر تحصل على جائزة أفضل هيكل تمويل إسلامي في المملكة

‎حصلت شركة جبل عمر للتطوير على جائزة أفضل هيكل تمويل إسلامي في المملكة من مؤسسة أنباء التمويل الاسلامي وقد تم تكريم الشركة في احتفالية كبرى في دبي شاركت فيها عدد من كبريات الشركات العقارية والبنوك ومؤسسات التمويل والصيرفة

‎وقد تسلم درع التكريم الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف من مؤسسة أنباء التمويل الاسلامي بحضور رئيس قطاع الاستثمار والتطويربشركة جبل عمر فيصل شاكر ومدير ادارة الخزينة سالم كعكي

‎وقد عبر الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف عن سعادته بهذا التكريم معربا عن شكره وتقديره لمؤسسة أنباء التمويل الاسلامي على حياديتها في تقييم الشركات واختيارجبل عمر لتكون الافضل على مستوى المملكة في هيكلة التمويل الاسلامي

‎وأوضح أن حصول شركة جبل عمر للتطوير على هذه الجائزة تأتي تأكيدا على إلتزام الشركة بتأمين إحتياجاتها من الهيكلة التمويلية المطابقة للشريعة الاسلامية ، مشيرا ان جبل عمر تدير تدفقاتها المالية وفق استراتيجية واضحة تتوافق مع أسس ومعايير التمويل الاسلامي مؤكدا ان جبل عمر تتحرك وفق رؤية شاملة لتطوير مشاريعها وتشغيلها بالتعاون مع كبريات الشركات في العالم ومنها كونراد، هيلتون، حياة ريجينسي، ماريوت، وأخيرا فورسيزونز.

وأضاف ان جبل عمر مستمرة في تحقيق رؤيتها وفق أعلى المعايير الدولية والاستفادة من كافة مشاريعها وتحقيق قيم مضافة من كل جانب في المشروع بما ينعكس ايجابا على الشركة وأدائها.

‎الجدير بالذكر أن سجل شركة جبل عمر للتطوير بات حافلا بتحقيق عدة جوائز محلية واقليمية ، حيث حصدت الشركة مؤخرا مراكز متقدمة منها على سبيل المثال وليس الحصر حصول الشركة على جائزة فوربس الشرق الأوسط للتميز في القطاع العقاري وغيرها من الجوائر الأخرى

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