“التدريب التقني”: تأهيل (500) سعودي للعمل في “السلام  للطيران”

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني مذكرة تفاهم مع شركة السلام لصناعة الطيران، لتدريب ( 500 ) شاب سعودي من خريجي المرحلة الثانوية في برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.

وأوضح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تطوير مهارات الشباب السعودي في مختلف المجالات التقنية والمهنية وفق الاحتياج الفعلي للقطاعات، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل مع شركة السلام لصناعة الطيران وفق خطة تستهدف تقديم برامج تدريب متخصصة في المجالات الفنية التي تحتاجها الشركة لتشغيل مشاريعها.

وأضاف الفهيد أن المتدربين سيلتحقون ببرامج تدريبية بالكليات التقنية العالمية للبنين البالغ عددها (16) كلية ، ليكتسبوا المهارات الفنية الأساسية اللازمة وتعلم اللغة الإنجليزية ثم الالتحاق ببرامج تدريبية على رأس العمل في مقر الشركة .

وأشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أن الوظائف الفنية بشركة السلام تعد من المهن الرئيسية في سوق العمل ، والتي تحتاج لتأهيل عالي للشباب السعودي لتوطين تلك الوظائف الفنية المرتبطة بصيانة الطائرات، من خلال تدريب متميز لتأهيلهم علمياً وفنياً ويضمن لهم الحصول على فرص عمل مناسبة .

من جهته قال الأستاذ يحيي بن حمود الغريبي الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران إن المذكرة الموقعة مع المؤسسة جاءت بناءً على احتياج الشركة من الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بالشركة أو أي مشاريع مستقبلية تخصها بشكل عام بالمملكة , مؤكداً حرص السلام لصناعة الطيران على استقطاب الشباب السعودي المؤهل و أن وجود الكليات التقنية العالمية التابعة للمؤسسة ساهم في توفير كوادر وطنية متخصصة في المجالات الفنية والمهنية لدعم الصناعات المختلفة ومنها مجال صيانة الطائرات .