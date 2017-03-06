وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة تختتم دورة “سلوكيات المهنة وأخلاق العمل”

اختتمت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات الدورة التدريبية “سلوكيات المهنة وأخلاق العمل” , التي نظمها الفرع بمقره بمحافظة جدة على مدى يومين وحظيت بمشاركة 100 موظف من مختلف إدارات الوزارة , ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” , الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه أن الدورة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي يعمل الفرع على تنظيمها وتهدف للرقي بأداء كافة الموظفين بمختلف مهامهم والأعمال التي يؤدوها مع مراعاة عنصر الجودة والكفاءة في العطاء منوهاً بملتقى مكة الثقافي الذي يقوم على مبادرات تنفذها الجهات الحكومية والخاصة والفردية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والحافل بالفعاليات المتنوعة ، وتكريم ابرز المبادرات والجهات الفاعلة .

وأشاد بمتابعة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي لمشاركة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في هذا المشروع الوطني ضمن الجهات والقطاعات المختلفة وترسيخ روح المنافسة بينها ، خاصة وأنه تم اختيار عنوان هذه الدورة لملامسة مثل هذه المفاهيم التي تبرز تعاليم الدين الإسلامي المحفّزة لزرع القيم والأخلاق والقدوة الطيبة في العمل .

وقدم بافقيه شكره لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية على مشاركتها في إقامة دورة “سلوكيات المهنة وأخلاق العمل” في الوقت الذي سجل فيه كافة الحضور من الموظفين تفاعلهم الكبير مع المحاور وورش العمل المطروحة والتي ستضيف المزيد من المهارات المكتسبة على أداء الموظفين والموظفات على حدٍ سواء .

كما أشاد بافقيه بدور موظفي الفرع في اللجان العاملة على تحقيق المبادرات وقال “إنهم يعملون بروح الفريق الواحد ”