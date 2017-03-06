المجلس السعودي للجودة يعلن عن جائزة “مدير الجودة المتميز 2017”

أعلن المجلس السعودي للجودة عن جائزة مدير الجودة المتميز لعام 2017م في دورتها التاسعة والتي تستهدف تكريم الأفراد المرشحين كمدراء جودة في جميع القطاعات الخاصة والعامة والذين كان لهم عطاء وإنجازات ملحوظة في مجال نشر وتطبيق ثقافة الجودة وتطوير المهنة داخل منشآتهم وخارجها استناداً إلى المعايير الخاصة بالجائزة.

وأوضح رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري بأن التقدم للجائزة متاح لكل المدراء العاملين في مجال الجودة في القطاعين الخاص أو العام حيث لا يحق للفائزين بالجائزة في الدورة السابقة التقدم لهذه الدورة من الجائزة، مبيناً بأن معايير الجائزة تشمل العطاء والإنجاز في مجال المهنة وفي مجال التطوير الذاتي والاعتماد الاحترافي في مجال الجودة والعطاء والإنجاز للمنظمة.

وأضاف د. العمري بأن المجلس بدء استقبال الترشيحات حتى 30 أبريل المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم وتحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيم الجائزة وسيتم إعلان وتكريم الفائز بالجائزة خلال فعاليات الحفل السنوي للمجلس بمدينة جدة.

يشار إلى أن المجلس السعودي للجودة يهدف إلى دعم تميز الأداء للأفراد والمنظمات من خلال توفير الفرص للتعلم وتحسين الجودة وتبادل المعرفة، وله العديد من الأنشطة الرئيسية والتي تتضمن إقامة المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات العلمية والندوات المتعلقة بمواضيع الجودة إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للهيئات والمنظمات والشركات المحلية لتبادل أفضل التطبيقات والعمل على إيجاد بيئة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المهتمين بالجودة والتعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية الأخرى.

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