بالصور:إطلاق مبادرة ” كبار السن تاج راسي ” في لجنة التنمية بالقويز

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقويز في محافظة وادي الدواسر ، يوم امس المرحلة الأولى من مبادرة ” كبار السن تاج راسي ” ضمن برامجها المجتمعية الهادفة لخدمة أفراد المجتمع .

وافاد رئيس اللجنة متعب بن فيحان آل قويد ، أن المبادرة تهدف الى التذكير بفضل كبار السن من الآباء والأجداد علينا ، والتأكيد على حقهم وتكريمهم ، ولغرس فضيلة البر بهم في نفوس الجميع .

وقال رئيس اللجنة : أن تلك المبادرة تأتي في إطار اهتمام لجنة التنمية الاجتماعية بالقويز بالدور الإنساني الذي يعكس ثقافة المجتمع ، ومن منطلق التواصل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسعادة لقلب الكبير والصغير وتوثيق صلة الرحم بين أفراد المجتمع الواحد .