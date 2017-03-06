 بالصور:إطلاق مبادرة ” كبار السن تاج راسي ” في لجنة التنمية بالقويز | فيفاء أون لاين
الاثنين, 7 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 مارس 2017 ميلاديا

بالصور:إطلاق مبادرة ” كبار السن تاج راسي ” في لجنة التنمية بالقويز

بالصور:إطلاق مبادرة ” كبار السن تاج راسي ” في لجنة التنمية بالقويز
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقويز في محافظة وادي الدواسر ، يوم امس المرحلة الأولى من مبادرة ” كبار السن تاج راسي ” ضمن برامجها المجتمعية الهادفة لخدمة أفراد المجتمع .

وافاد رئيس اللجنة متعب بن فيحان آل قويد ، أن المبادرة تهدف الى التذكير بفضل كبار السن من الآباء والأجداد علينا ، والتأكيد على حقهم وتكريمهم ، ولغرس فضيلة البر بهم في نفوس الجميع .

وقال رئيس اللجنة : أن تلك المبادرة تأتي في إطار اهتمام لجنة التنمية الاجتماعية بالقويز بالدور الإنساني الذي يعكس ثقافة المجتمع ، ومن منطلق التواصل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسعادة  لقلب الكبير والصغير وتوثيق صلة الرحم بين أفراد المجتمع الواحد .

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