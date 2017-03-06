توقعتُ أن الوقت سيطول ، كثرة المراجعين أوحت لي بذلك ،من عادتي أنني لا أحب الانتظار ، أشعر بالضيق والملل ، في بعض غرف الانتظار لاتجد شيئاً يسلّيك أو يملأ فراغ الانتظار الذي يحاصرك ، لم أجد شيئاً سوى بلاط الغرفة المربعة لأحصيه في مساعٍ منّي ليمضي الوقت ، بدأتُ بالعد : واحد ،اثنان ،ثلاثة ، حتى انتهيتُ من العد ولم يأت دوري بعد ، فكرتُ مرة أخرى في طريقة أقضي فيها على الوقت المتبقي ، عدت إلى البلاط لا لأعدّه بل لأعرف مدى دقة من قام بتنفيذه ، وهل هو محكم التنفيذ ؛ لاترى فيه ميلاً أو اعوجاجاً أم لا ؟ كان بالفعل في غاية الدقة وتبدو عليه مهارة الفنيين الذين قاموا بتنفيذه ، انتظرتُ بعض الوقت ولا أزال متسمراً على الكرسي بانتظار النداء ، لم يبق أمامي سوى عد ديكور الزينة في السقف ، فركت نظارتي جيداً لأرى المربعات في السقف البعيد ، كانت الرؤية جيدة بالنسبة لي مع النظارة السميكة ، أكملتُ العد ، اكتشفتُ أن عدد المربعات في الأرض يساوي عدد المربعات في السقف ، المسؤولون كانت لهم نظرة فنية . لم يعدْ أمامي ما أعده سوى أنوار الإضاءة ، لم أصل إلى هذا الأمر ، جاء صوتُ الفرج ، جاء النداء بالإذن في الدخول ، كل هذا العد ، وهذا الانتظار من أجل بضع دقائق من أجل شيء واحد فقط ، غادرت الغرفة المربعة وفي ذهني أسئلة مربعة لمساحات مربعة أيضا .

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