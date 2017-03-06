معهد فيفاء ينظم زيارة طلابية لقطاع حرس الحدود بالدير

تتويجا لفعاليات الأسبوع الرابع للنشاط الطلابي تحت عنوان: (جنودنا البواسل) قام المعهد العلمي في محافظة فيفاء بزيارة طلابية لمقر قيادة حرس الحدود بقطاع الداير، وكان في استقبال وفد المعهد سعادة قائد القطاع العميد الدكتور عبدالله بن محمد آل مضواح الألمعي الذي شكر إدارة المعهد ومنسوبيه والمشاركين في الزيارة على هذه البادرة الجميلة، مشيدا بدور المعاهد العلمية في نشر الوعي الأمني بين منسوبيها وبين أفراد المجتمع بوجه عام.
وفي بداية الزيارة بين مشرفُ النشاط بالمعهد الأستاذ موسى بن هادي الفيفي أهداف الزيارة المتمثلة في إطلاع طلاب المعهد على ما يبذله جنودنا البواسل على أطراف المملكة من حرص على أمن الوطن والمواطن، وتقديم واجب الشكر باسم منسوبي المعهد للعاملين بقطاع حرس الحدود على ما يقدمونه من تضحيات وأعمال بطولية خدمة لوطننا العزيز ..
من جهته بين قائد القطاع للوفد الزائر الدور الذي يقوم به أبطال حرس الحدود من واجب وطني تمليه عليهم وطنيتهم وما ألقي عليهم من أمانة عظيمة من قبل ولاة الأمر حفظهم الله، كما وجه نصيحته لطلاب المعهد بالاجتهاد في دروسهم ليكونوا قادة صالحين لخدمة دينهم ووطنهم،
ثم قدمت قيادة القطاع عددا من الهدايا التذكارية للوفد الزائر وأعدت لهم وجبة إفطار تكريما لزيارتهم.
وفي ختام الزيارة قام كل من مشرف النشاط بالمعهد الأستاذ موسى بن هادي الفيفي وعضو مجلس النشاط الأستاذ سليمان بن حسن الفيفي بشكر قيادة قطاع حرس الحدود بالداير وجميع العاملين بالقطاع على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم، كما قدما هدية رمزية (درعا تذكاريا) وبعض مطبوعات الجامعة لقيادة القطاع بالداير.
وقد نالت هذه الزيارة استحسان المشاركين فيها لما عرفوه من معلومات جديدة عن هذا القطاع الأمني الهام وما سمعوه من توجيهات سديدة من قبل قائد القطاع شاكرين لإدارة المعهد تنسيقها وإعدادها الرائع للزيارة
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