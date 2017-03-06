سماء الشريف نائب تنفيذي أول لرئيس تحرير شبكة نادي الصحافة السعودي

أصدر مدير عام شبكة نادي الصحافة السعودي الأستاذ / عامر الخياط قراراً بتعيين الإعلامية سماء سرور محمد الشريف نائب تنفيذي أول لرئيس تحرير الشبكة.

والزميلة سماء قيادة إدارية وطنية متميزة ، حاصلة على بكالوريوس لغة عربية عملت في إدارة التربية و التعليم كمعلمة في المرحلة الثانوية ثم وكيلة لمدرسة ثانوية لمدة عام واحد ثم مديرة مدرسة متوسطة لمدة 17 سنة حتى حصلت على تقاعد مبكر بناء على طلبها ، بالإضافة إلى أنها كاتبة ولها عدة مقالات في صحيفة روافد وصحيفة المرصد وصحيفة البلد . وعملت مؤخراً سكرتيرة تحرير ومشرف إداري وإعلامي في صحيفة اشراق لايف وكان لها لمسة في تطوير الصحيفة قبل استقالتها والتحاقها بالشبكة كنائب رئيس تحرير أول للشبكة..

والشريف حاصلة على العديد من الدورات التدريبية والشهادات التقديرية . وحاصلة على عدد من الأوسمة منها وسام المدرب المعتمد المحترف من أكاديمية الدكتور عبدالقادر العداقي الدولية ، وشهادة الرخصة الدولية مع عضوية أكاديمية د.عبدالقادر العداقي الدولية .وأيضا شهادة الرخصة الدولية من الأكاديمية الكندية للتطوير والتدريب وغيرها .

وللشريف عدة مناصب قيادية كناشطة اجتماعية في عدد من المراكز وناشطة كذلك في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي .

وإدارة العلاقات العامة والتسويق بالشبكة تبارك للزميلة سماء على هذه الثقة وتتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.