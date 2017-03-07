جامعة الإمام توقع اتفاقية استراتيجية مع الاتصالات السعودية

وقع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه ظهر اليوم الاثنين، اتفاقية استراتيجية الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية مع شركة الاتصالات السعودية (STC) التي مثلها في التوقيع المدير التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد البياري، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء العمادات المساندة وعدد من مسؤولي الاتصالات السعودية، كما تنص الاتفاقية على استفادة طلاب وطالبات الجامعة على العديد من الخدمات والمزايا التي ستقدم لهم.

وأكد معالي مدير الجامعة أن هذه الاتفاقية مع الاتصالات السعودية ضمن مواكبة الجامعة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وقال: نحن نعيش في زمن ثورة الاتصالات والمعلومات، ويجب الاستفادة منها في تحقيق رؤية المملكة، مبيناً أن جامعة الإمام تعمل دائماً لمواكبة التقنية والتطورات لضمان استمرارية تفوقها المستمر واستفادة منسوبيها من هذه الخدمات والوسائل والأدوات سواء ما يتعلق بالإلكترونيات أو تقنية المعلومات أو الاتصالات وجميعها تنطلق من منطلق واحد ولا يمكن أن يقوم أحدها مقام الأخر.

ونوه الدكتور أبا الخيل على أن هذه الاتفاقية مع STC هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات التعليمية وهذا سيكون دافع للجهات الأخرى أن تتواكب مع الشركة لتوقيع مثل هذه الشراكة لخدمة منسوبيها وتطويرهم، خصوصا الجامعات التي يجب أن تكون على قدر كبير من الوعي والفهم والإدراك الأمثل لاستخدام مثل هذه الوسائل فيما يعود عليهم بالفائدة والنفع وتحقيق رسالتها العلمية.

وشدد معاليه على أن الجامعة لم تهمل الجانب التقني بل اعتنت به من خلال أنشاؤها للوكالات والوحدات والإدارات بكافة التجهيزات الفنية والتقنية عالية الجودة والمستوى التي يمكن أن تحقق ما يطمح إليه ولاة الأمر -حفظه الله جميعا- الذين لا يألون جهدا في فتح آفاق وأبواب جديدة لخدمة الدين والوطن وتحقق التطلعات التي تجعل بلادنا دائماً في أعلى المستويات وارقى المجالات، مبيناً أن جامعة الإمام رائدة في مختلف لعلوم “الشرعية والعربية والاجتماعية والتقنية والصحية والهندسية مما جعلها تتلمس كل ما يعينها بأداء مسؤولياتها عبر القطاعات بشقيها الحكومية والأهلية.

وأشاد أبا الخيل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة الاتصالات السعودية في الجوانب التقنية والاتصالية حتى اصبحت رائدة في هذا المجال وتعمل دائماً على تطويره وتنميته وتغذيته في كل ما يحقق الحكومة الإلكترونية التي تسعي إليها القيادة الرشيدة.

بينما أشار المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري على أن هذه الاتفاقية جاءت لترسيخ العلاقة بين جامعة الإمام والاتصالات السعودية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية، وقال: هذه أول شراكة استراتيجية مع الجامعات السعودية، مبيناً أن جامعة الإمام دائماً سباقة في مثل هذه المجالات وبإذن الله تكون بداية لشراكات مقبلة بين الجانبين، كما تنص الاتفاقية على استفادة طلاب وطالبات جامعة الإمام وكافة منسوبيها، متمنياً التوفيق للجميع.