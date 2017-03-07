 إسماعيل ناشب للمرتبة السادسة وتعينه مديراً لقسم المتابعة والتطوير الإداري ببلدية الموسم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 8 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 مارس 2017 ميلاديا

إسماعيل ناشب للمرتبة السادسة وتعينه مديراً لقسم المتابعة والتطوير الإداري ببلدية الموسم

إسماعيل ناشب للمرتبة السادسة وتعينه مديراً لقسم المتابعة والتطوير الإداري ببلدية الموسم
فيفاء أون لاين - سلمان علي مدخلي

تم صدور قرار بترقية الموظف ببلدية مركز الموسم الأستاذ / إسماعيل بن عبده علي ناشب حمدي ،، إلى المرتبة السادسة بالبلدية ، كما تم صدور قرار بتعيينه مديراً لقسم المتابعة والتطوير الإداري

وتلقى الأستاذ / إسماعيل بن عبده علي ناشب حمدي ، سيلاً من التهاني والتبريكات من كافة زملائه وأصدقائه والمقربين ، وشكر الله تعالى بهذه المناسبة السعيدة ووعدهم بإقامة مؤدبة لهم في قادم الأيام

ويعد الأستاذ : اسماعيل بن عبده الناشب من الموظفين الشباب المتميزين وذو الكافئة العملية والإدارية العالية ، وله مشاركات في العديد من الفعاليات والأنشطة الدينية والإجتماعية والثقافية والرياضية في محافظة الطوال ومركز الموسم ومحافظة صامطة كما تم تكريمه من عدة جهات حكومية وأهلية في المنطقة لجهوده الخدمية المبذولة ومشاركاته الفعالة بالمجتمع وحاز على العديد من الشهادات والشكر

صحيفة فيفا أون لاين تشارك الإستاذ / إسماعيل بن عبده علي ناشب حمدي ،، فرحة ترقية إلى المرتبة السادسة وتعيينه مديراً لقسم المتابعة والتطوير الإداري ببلدية مركز الموسم وتبارك له وتهنيء ابو رياض وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح

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