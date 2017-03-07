مضر يتوج بطلا لطائرة المنطقة الشرقية

أسدل الستار يوم أمس الأول الأحد 6 جمادى الثاني عن ختام دوري الدرجة الثانية لكرة الطائرة بالمنطقة الشرقية .

حيث أقيمت المباراة الختامية بين فريقي مضر والنهضة وذلك على صالة الهيئة الدولية بالدمام وانتهت المباراة بفوز مضر بثلاثة أشواط مقابل لا شيء للنهضة وذلك بحضور مدير الشؤون الرياضية بالمكتب الرئيسي للهيئة بالدمام الأستاذ إبراهيم السادة نيابة عن مدير عام المكتب الأستاذ حامد السريعي

والأستاذ كامل الزاهر رئيس اللجنة الفرعية للحكام بالمنطقة الشرقية

والأستاذ خالد الحوار نائب مدير الصالة وكذلك رئيس مجلس الادارة بنادي مضر الأستاذ سامي اليتيم

وأيضا حضور جمهور من محبي كرة الطائرة وجماهير نادي مضر .

وفي ختام المباراة تم تكريم حكام المباراة والإعلان عن الفرق الفائزة وجاءت على النحو التالي :

– نادي النور المركز الثالث والميداليات البرونزية

– نادي الصفا المركز الثاني

والميداليات الفضية

– نادي مضر المركز الأول وكأس الدوري والميداليات الذهبية .

Share on: whatsapp