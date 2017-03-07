رئيس مركز الكدمي يرعى حفل تكريم القصيري بإبتدائية الكدمي

على شرف سعادة رئيس مركز الكدمي بمحافظة صبيا الأستاذ إبراهبم شبيلى و شيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع الشيخ أبراهيم بن حسن الذروي وبحضور نائب مدير مكتب التعليم بصبيا الاستاذ مكي موكلي في لفتة الوفاء لرجل العطاء أقامت مدرسة الكدمي الابتدائية صباح أمس الأثنين الموافق ٧ / ٦ / ١٤٣٨ حفل تكريم للأستاذ و القائد السابق للمدرسة أحمد قصيري بعد نقله قائد الى مدرسة الحمره الابتدائية ببدء الحفل بالنشيد الوطني و تلاه مباشرة آيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب إبراهيم احمد الذروي بعد ذلك ألقى قائد المدرسة الأستاذ احمد عبدالله النجعي كلمة نيابة عن زملائة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ذكر فيها إنجازات الأستاذ أحمد قصيري و ما قدمه للمدرسة خلال فترة عمله بعدها شاهد الجميع عرضى مرئي يحكي أعمال الأستاذ قصيري خلال فترة عمله بالمدرسة بعد ذلك أستمع الحضور لأنشودة وطنية أداها الطالب محمد ماجد الذروي نالت أستحسان الجميع وتحدث الأستاذ محمد ناصر الذروي نيابة عن أهالى الكدمي بما لمسوه من عطاء و بذل خلال قياده القصيري للمدرسة مما أنعكس أيجابا على مستوى ابنائهم الطلاب بعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئي عن ما قال الأهالى و المعلمون عن الأستاذ قصيري وأختتم الحفل بكلمة شيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع شكر فيها أدارة المدرسة على هذه الفته الكريمه وهذا التكريم الرائع اللاستاذ القصيري و تمنى للمحتفى به التوفيق في مسيرته التعليمية و إدارة مدرسة المنقول إليها بعد ذلك تم تكريم الاستاذ أحمد قصيري من إدارة المدرسة و زملائه المعلمين و الأهالى من جانة شكر الأستاذ أحمد قصيري إدارة المدرسة و على رئسهم قائدها الكريم الأستاذ أحمد النجعي على هذه الفته الكريمه و شكر كذلك زملائه المعلمين و الأهالى على ما لمسه منهم نبيل الأخلاق طيلة عمله بالمدرسة كما ثمن تشريف رئيس مركز أمارة الكدمي و شيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع و نائب مدير مكتب التعليم بصبيا و زملائة المشرفين

Share on: whatsapp