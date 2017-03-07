مدير عام الادارة العامة للمجاهدين ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد/ يحيى جِبْرِيل القيسي

نقل مدير عام الادارة العامة للمجاهدين د. عبدالله السويد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لأسرة شهيد الواجب يحيى جِبْرِيل القيسي من منسوبي فرع إدارة المجاهدين بجازان، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالشريط الحدودي بمحافظة العارضة بمركز قيس في منطقة جازان.

وعبّر السويد أثناء زيارته لأسرة الشهيد بمحافظة العارضة هذا الْيَوْمَ عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله من الشهداء، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية والأمنية من واجب ديني ووطني وبطولي في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبر والد وأبناء وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة -أيدها الله- ولسعادة مدير عام المجاهدين، على تقديم واجب العزاء مؤكدين الاهتمام الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان.

مشيرين إلى أن فقيدهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي ومستعدون للتضحية وتقديم الروح من اجل ان يبقى هذا الوطن الغالي رمزا للمحبة والسلام والأمن .