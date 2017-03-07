زنقوطي رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلام بالصحة العامة

اصدر مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور يحيى بن ابراهيم حميران قرار يقضي بتكليف الزميل الاستاذ نايف حسن زنقوطي بـالعمل رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلام بالصحة العامة ولمدة عام وقد عبر الزنقوطي عن شكره وتقديره لمساعد مدير صحة جازان للصحة العامة لمنحه هذه الثقة الكريمة متمنيا من الله العون والتوفيق في أداء مهامه على النحو الامثل ويعد الزميل زنقوطي احد الكوادر والطاقات الاعلامية المتميزة بالمنطقة وله إسهامات طيبة وجهود ملموسة في إبراز البرامج والفعاليات الصحية الى جانب الانشطة والمناسبات المختلفة التي تشهدها المنطقة

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