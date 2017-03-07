 زنقوطي رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلام بالصحة العامة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 8 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 مارس 2017 ميلاديا

زنقوطي رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلام بالصحة العامة

زنقوطي رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلام بالصحة العامة
جازان_نوال الفيفي

اصدر مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور يحيى بن ابراهيم حميران قرار يقضي بتكليف الزميل الاستاذ  نايف حسن زنقوطي   بـالعمل رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلام بالصحة العامة ولمدة عام  وقد عبر الزنقوطي  عن شكره  وتقديره لمساعد مدير صحة جازان للصحة العامة   لمنحه هذه الثقة الكريمة متمنيا من الله العون والتوفيق في أداء مهامه على النحو الامثل   ويعد الزميل  زنقوطي احد الكوادر والطاقات الاعلامية المتميزة بالمنطقة وله إسهامات طيبة وجهود ملموسة في إبراز البرامج والفعاليات الصحية  الى جانب الانشطة والمناسبات  المختلفة التي تشهدها المنطقة

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*