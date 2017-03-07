نيابة عن الدكتور علي عطيف مدير مكتب التعليم بصامطه

دشن سعادة رئيس الشؤون التعليمية بمكتب صامطه عبدالرزاق الصميلي مساء الإثنين الموافق ١٤٣٨/٦/٧هـ المركز الثاني بصامطه للخدمات التربوية بمتوسطة وثانوية أبوحجر الأعـلى وذلك بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد / موسى حلطاني وبحضور مدير مراكز الخدمات التربوية بجازان الشيخ / حسن حكمي

وبحضور رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالمكتب/ الفاروق مدخلي

وبتواجد قائد المدرسة / حسين شعبي وبجهود كبيرة ومقدرة من المرشد الطلابي / أحمد القاضي وبحضور عدد من أولياء الامور وتم تدشين المركز بكلمة لمساعد مدير مكتب التعليم بصامطه ثم كلمة لمدير المركز بالمدرسة تلا ذلك كلمة لمدير التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة تم فيها بيان الدور المناط بالمركز وماسيقدمه من خدمات لأبناء الحد الجنوبي خاصة أبناء الشهداء منهم وهذا أقل ما يُقدم لهم وماسيكون له من مردود طيب على هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً . ثم بعد ذلك تم الرد على تساؤلات أولياء أمور الطلاب حول كيفية هذا المركز ودوره الخدمي لابنائهم الطلاب

وكان حضور الطلاب مميزاً في أول يوم للمركز.

-والله ولي التوفـــيق.

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