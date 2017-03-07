مكتب حلقات التحفيظ بالطوال يكرم الطلاب المتفوقين دراسيا

كرم مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال 12 طالبا متفوقا دراسيا مساء هذه الليلة ، وحضر حفل التكريم رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بصامطة عبدالإله محمد بشيري ورئيس شعبة القيادة المدرسية بتعليم صامطة حسن كلاس بشيري ومدير مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال حسين يحي عواف .

وأوضح العواف أن مكتب الطوال يعد الثالث بين مركز الموسم ومركز القفل وتم تحديد تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا من طلاب الحلقات والحاصلين على نسبة 99 % أو100 % فما فوق ليتم فرز عدد المتفوقين وهم 12 طالبا من حفاظ كتاب الله ومتوفقين دراسيا .

من جهة أخرى أكد رئيس جمعية تحفيظ حلقات القرآن بمحافظة صامطة عبدالإله بشيري أنه سيتم عمل شراكة مجتمعية بين التعليم وحلقات التحفيظ لخدمة المحافظة دراسيا وتعليميا لحفظ كتاب الله . ونقل بشرى للمكتب أنه صدر قرار بتحويل المكتب إلى جمعية مستقلة نظير ما قدمه المكتب بتخريج عدد كبير من حفاظ كتاب الله ومعلمين في حلقات التحفيظ .

وأكد رئيس شعبة القيادة المدرسية بتعليم صامطة حسن كلاس بشيري أن دراسة علمية قامت بها وزارة التعليم حصيلتها أن 85% من الطلبة المتفوقين دراسيًا هم من الدارسين في حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأكدت الدراسة أن أكثر من 75% من الطلاب الذين بدأوا الحفظ في سن مبكرة متفوقون في دراستهم، ويحصلون على المراكز الأولى في المدارس والجامعات.

وفي هذا الإطار جاء قرار معالي وزير التعليم بتغطية احتياجات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وفتح فصول جديدة لتحفيظ القرآن الكريم في مدارس التعليم العام، مؤكدًا عناية ولاة الأمر -حفظهم الله- بكتاب الله عزوجل، ومحفزًا أبناء هذه البلاد المباركة للإقبال على القرآن الكريم وتعلمه وحفظه وإتقانه والتحلي بآدابه وأحكامه ، ومشجعًا وداعمًا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في نشر وتعليم كتاب الله الكريم.