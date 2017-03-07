 بلدية الشقيق تصدر أول رخصة فورية عبر بلدي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 8 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 مارس 2017 ميلاديا

بلدية الشقيق تصدر أول رخصة فورية عبر بلدي

بلدية الشقيق تصدر أول رخصة فورية عبر بلدي
فيفاء أون لاين - سلمان مدخلي

 

أصدرت بلدية الشقيق أول رخصة فورية ممثلة بقسم الرقابة الشاملة عبر نظام ” بلدي” الذي تم تدشينه مؤخراً حيث يتم إستقبال الطلبات وإصدار الرخص المختلفة للراغبين في الإستفادة من خدمات الموقع

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس / عبدالمجيد بن علي مذكور ، أن الموقع سيختصر الكثير من الوقت والجهد لإستصدار الرخص المطلوبة لمزاولة الأنشطة المختلفة حيث يهدف الموقع من خلال ذلك تقديم الخدمات عبر بوابة “بلدي” إلى تحسين جودة مستوى للخدمات البلدية المقدمة على جميع أمانات وبلديات المملكة وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي لافتاً إلى أن بلدية الشقيق هي من أوائل البلديات ضمن نطاق أمانة منطقة جازان تسعى إلى تفعيل مفهوم الحكومة الإلكترونية

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