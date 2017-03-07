بلدية صبيا تضبط ( 4 ) طن من الدقيق المغشوش وغير صالح للاستخدام

تمكن مراقبي قسم الرقابة الصحية ببلدية محافظة صبيا من ضبط ومداهمة إحدى العزب السكنية في إحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا حيث عثر بداخلها على كميات كبيرة من الدقيق الابيض المغشوش والغير صالح للاستخدام , وقد تم ضبط عدد من العمال من الجنسية الباكستانية تقوم بتعبئة وبيع وتوزيع الدقيق بطرق غير سليمة وغير صحية . مخالفين بذلك الانظمه والتعليمات ٠

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني بأنه في تمام الساعة الثانية ظهرا قامت فرقة البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة بمشاركة شرطة محافظة صبيا بمداهمة أحد المواقع الذي وجد به كميات كبيرة من الدقيق المغشوش وبه عمالة لتفريغ الدقيق الغير جيد وإعادة تعبئته وتزوير أكياسه ليبدو أنه ذو جودة عالية .

وأكد الشهراني بأن فرقة الرقابة ضبطت أكثر من ( 4 طن ) من ذلك الدقيق المخزن بطرق غير صحية ولا يتوافر بالموقع أدنى مستوى من الاشترطات الصحيه لبيع الدقيق ٠ علما ان هؤلاء العمال يقومون بإعادة تعبئته وتغليفه في أكياس لا تحمل بيانات صحيحة وتواريخها مغلوطة ويتم تغليفها بمكائن خياطة خاصه وذلك بغرض التربح غير المشروع , ومباشرة قام المراقبون بمصادرة الكميات و المكائن المستخدمه والطوابع وإعداد محضر مشترك بالواقعة , مع تطبيق اللوائح والأنظمة لمثل هذه المخالفات .

وشدد الشهراني على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف التعليمات والاشتراطات الصحية لما لذلك من اثار سلبيه على صحة الناس واعدا بتطبيق العقوبات النظامية الرادعة لمثل هؤلاء المخالفين , ومهيبا بالجميع إلى التعاون مع البلديه بالتواصل المباشر اوبالاتصال برقم البلاغات الموحد ( 940) للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها .

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