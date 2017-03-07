التشهير بشركة للمشروبات الغازية ويغرمها 15 مليون ريال

أصدر مجلس المنافسة اليوم “الثلاثاء” قراراً بتغريم شركة “بيفرج سيرفسز إنك” (بيبسيكو سيرفسز إل إل سي)، العاملة في مجال المشروبات الغازية من نوع “بيبسي كولا” بـ15 مليون ريال، والتشهير بها في صحيفتين على نفقتها.

وقال المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، إن الشركة ارتكبت عدة مخالفات، منها تثبيت وتحديد أسعار بيع المشروبات الغازية، وإرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، وكذلك فرض اشتراطات خاصة على عملية البيع.

وأوضح المجلس أن الحكم مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1437هـ.