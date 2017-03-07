 التشهير بشركة للمشروبات الغازية ويغرمها 15 مليون ريال | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 8 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 مارس 2017 ميلاديا

التشهير بشركة للمشروبات الغازية ويغرمها 15 مليون ريال

التشهير بشركة للمشروبات الغازية ويغرمها 15 مليون ريال
فيفاء أون لاين- متابعة

أصدر مجلس المنافسة اليوم “الثلاثاء” قراراً بتغريم شركة “بيفرج سيرفسز إنك” (بيبسيكو سيرفسز إل إل سي)، العاملة في مجال المشروبات الغازية من نوع “بيبسي كولا” بـ15 مليون ريال، والتشهير بها في صحيفتين على نفقتها.

وقال المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، إن الشركة ارتكبت عدة مخالفات، منها تثبيت وتحديد أسعار بيع المشروبات الغازية، وإرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، وكذلك فرض اشتراطات خاصة على عملية البيع.

وأوضح المجلس أن الحكم مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1437هـ.

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