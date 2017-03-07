بالصور ..مجمع حمزة بن عبد الطلب بعرق ينظم حملة توعوية بمناسبة أسبوع المرور الخليجي 2017

نظم مجمع حمزة بن عبد الطلب بعرق التابع لمكتب تعليم العارضة بالتعاون مع مرور المحافظة حملة توعوية داخل المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك ضمن فعاليّات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2017 ، بإشراف قائد المدرسة الأستاذ محمد علي السيد وتنفيذ الأستاذ صدام حسين ، حيث قام عدد من طلاب المجمع بتوزيع بروشورات على السائقين عنوانها «سيب الجوال، وسوق على أقل من مهلك» والتي تهدف الى توعية وتذكير السائقين بضرورة القيادة الآمنة والمحافظة على الارواح ,وأن هناك الكثير من الأهل والاولاد والأباء والامهات من ينتظرون عودتهم سالمين ، وكذلك تفعيل دور الإذاعة المدرسية خلال الأسبوع الحالي في توعية الطلاب بأهمية الالتزام بقواعد المرور.

من جانبه أوضح قائد المجمع الأستاذ محمد علي السيد أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الحملات التي التي تنفذها المدرسة من خلال طلابها ، كما قدم شكرة وتقديره لمدير مرورالعارضة . وفي ختام الحملة قام الأستاذ صدام حسين وبمشاركة الطلاب بزيارة لقسم شعبة المرور بالمحافظة وإلتقاط الصور التذكارية وتسليمهم لوحات أرشادية ومطويات بهذه المناسبة .

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