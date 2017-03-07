مدير صحة جازان يزور مستشفيات الحد الجنوبي

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفيات الحد الجنوبي شملت زيارة مستشفيات صامطة -الموسم -الحرث – أحد المسارحة

واطلع “الشهراني ” على سير العمل بمستشفيات الحد الجنوبي كما التقى بعدد من المرضى والمراجعين واجتمع مع المسؤولين ورؤساء الأقسام الطبية والفنية المقدمين للخدمة بتلك المستشفيات لمناقشة الاحتياجات اللازم توفيرها و أبرز العوائق التي يجب إيجاد الحلول لها كما اطلع على أبرز ما استجد في المشاريع المستحدثة بها من أجل الأرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين بمستشفيات الحد الجنوبي

ومن الجدير بالذكر أنه قد رافق مدير صحة جازان في زيارته مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمد أبوطالب، والمساعد للإدارة الهندسية المهندس علي جعفري والمشرف على العلاقات العامة والإعلام بصحة جازان الأستاذ نبيل غاوي.