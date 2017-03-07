 وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 8 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء)، بمرتبة (أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، واستاذ) في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية)، ومدرسي لغة انجليزية للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة بالجامعة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة د. سعد الحسين، أن التقديم على هذه الوظائف يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة الدكتوراه بالانتظام من جامعة معترف بها، ولا يقل تقديره عن جيد جدًا في درجة البكالوريوس والماجستير.

وأفاد أن التقديم سيبدأ الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، داعيًا الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://dfpa.ksu.edu.sa/.

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