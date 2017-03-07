تدشين بطولة الشيخ سلطان طرادلأندية أحياء أسكانات الملك عبدالله رحمه الله

دشن الشيخ سلطان بن منصور طراد مساء الاثنين الموافق 7/6/1438 البطولة الرياضية لكرة القدم لأندية الأحياء والتي تحمل اسمه تشجيعاً منه ودعماً لأبنائه الشياب و الرياضيين

حيث بدأ تدشين البطولة لكلمة قائد نادي الحي بالحصمة الاستاذ علي محمد قحل القاها نيابة عن قادة اندية الاحياء رحب فيها بالشيخ سلطان طراد وشكره على رعايته ودعمه للبطولة

تلا ذلك كلمة راعي البطولة الشيخ سلطان طراد والتي اشاد فيها بتعاون اندية الاحياء ورعايتهم للشباب في وقت فراغهم

كما قدم شكره الخاص لنادي مدرسة الحي بالحصمة لاستضافته البطولة

بعدها صافح راعي البطولة فريقي المباراة الافتتاحية فريق نادي الحي باسكان الحصمة وفريق نادي الحي باسكان رمادة

وما يحدد ذكره أن البطولة تظم اثنان وثلاثون فريقاً مقسمة على اندية اسكانات الملك عبدالله الاربعه بواقع ثمان فرق لكل اسكان

ويهدف برنامج البطولة الرياضية إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية مهاراتهم الرياضية