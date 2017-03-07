هنا تفاصيل الحكم على العامل الذي تبول في صفيحة زيتون بالطائف

قضت المحكمة الجزائية بالطائف بالسجن ستة أشهر والجلد 200 جلدة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة المحكومية، بحق الوافد الذي ضُبط يتبول في كيس ويقوم بوضعه بصفيحة الزيتون في المحل الذي يعمل به.

وأبانت مصادر وفقاً لـ”سبق” أن الحكم ابتدائي، وتم إفهام المدان أن له حق الاعتراض خلال شهر من صدور الحكم.

وكان مواطن قد ضبط الوافد وهو يقوم بفعلته ووثق الواقعة بالفيديو قبل أقل من شهرين، حيث انتشر المقطع بوسائل التواصل الاجتماعي، ووقف مراقبو أمانة الطائف على المحل وقاموا بإغلاقه، فيما ضبطت الشرطة الوافد وأحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وذكرت مصادر أن الوافد (يمني الجنسية) اعترف خلال التحقيقات بتعمده التبول وربما خلط بوله بالزيتون، وبناءً عليه أحالته هيئة التحقيق للمحكمة للنظر في القضية شرعاً، حيث صدر بحقه الحكم المذكور.