أمين جازان يشكر رئيس بلدية الطوال

في بادرة طيبة وغير مستغربة تجاه زملائه رؤساء البلديات ، بعث سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ / محمد بن حمود الشايع ، بشهادة شكر وتقدير ، إلى سعادة رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ،، على ما بذله من جهود متميزة في دعم فعاليات الأمانة بالمهرجان الشتوي لهذا العام ١٤٣٨ هجرية ، والتي كان لها بالغ الأثر والأهمية مما ساعد في نجاح فعاليات أمانة منطقة جازان ، متمنياً سعادة لرئيس بلدية محافظة الطوال مزيداً من التوفيق والنجاح

كما تقدم رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ، بجزيل الشكر والعرفان لسعادة أمين منطقة جازان الأستاذ / محمد بن حمود الشايع ، على هذه اللفتة الرائعة منه بتكريمه بشهادة الشكر والتقدير ، وأنها ستكون دافعاً كبير له لتقديم الأفضل في قادم المناسبات وأنه وجميع منسوبي بلدية محافظة الطوال في أتم الجهازية والإستعداد لمشاركة الأمانة بأي شكل من الأشكال بأي مناسبة ومع كل الضروف وفي أي وقت متى ما دعت الحاجة

كما شكر سعادته مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة جازان الأستاذ / يحي بن أحمد الحكمي ،، ونائبه الأستاذ / سعود خلوفه ،، وأشاد بهم وبدورهم الكبير الواضح والجلي للجميع من خلال هذا المهرجان الشتوي وما صادفه من نجاحات بفضل الله ثم بجهودهم في تنظيم الحفل واظهاره بأجمل حلة للمتواجدين في هذا المحفل الكبير والضيوف من داخل المملكة وخارجها مما كان له صدى كبير وإشادة واسعة منهم ،

كما أثنى وأشاد سعادة رئيس بلدية محافظة الطوال / المهندس أسامه بن محمد زكري ، على الدور الكبير الذي يقوم به سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ / محمد بن حمود الشايع ، للنهوض بأمانة منطقة جازان وسائر البلديات المرتبطة بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وسأل الله سبحانه وتعالى له العون والتوفيق