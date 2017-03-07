ستاند أب كوميدي جازان يدشن أولى تجاربه بالتعاون مع المركز الثقافي

تنظم مجموعة جازان للكوميديا فعالية “ستاند أب ويكند” يومي الخميس والجمعة من الشهر الجاري بتاريخ 10-11 وذلك في المركز الثقافي بجوار إشارة محلية بجازان.

وتضم فعالية ستاند أب كوميدي عدد من البارزين في المجال الفني والتمثيلي ومشاهير التواصل الإجتماعي، لإثراء الفعالية والمشاركة فيها بالمواضيع والأطروحات، وبدء تجربة جديدة للشباب في الوسط المجتمعي من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وتعتبر فعالية ستاند أب كوميدي بشكلها العام واحدة من المنصات التي تعالج القضايا المحلية بطابع ساخر وكوميدي، وتهدف إلى تسليط الضوء على السلوكيات السلبية التي يمارسها المجتمع ومحاولة تغييرها إلى الأفضل، من خلال إظهارها بأنها محل سخرية وليست بالجانب الإيجابي.