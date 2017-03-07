شرطة جازان تضبط 3 مصانع للخمور ببيش وضمد وأحد المسارحة

إستمرارا لعملها الدؤوب في تعقب المروجين وإزالة خطرهم عن المجتمع تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة بمراكز شرطة بيش وضمد وابوعريش واحد المسارحة من ضبط ثلاثة مصانع متكاملة للخمور في ثلاث عمليات امنية منفصلة.

حيث تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة بيش في العملية اﻷولى من كشف مصنع خمور داخل مزرعة للموز عثر بداخلة على 50 جركل مليئة بمادة العرق المسكر كما تم ضبط الشخص الذي يديره وأتضح بانه مخالف أفريقي مخالف لنظام اﻹقامة والعمل.

وفي العملية الثانية قاد تنسيق أمني بين شرطة محافظتي ايوعريش وضمد إلى ضبط مصنع خمور متكامل باحد المواقع بمحافظة ضمد وذلك بعد ان ضبطت شرطة محافظة ابوعريش شاب عشريني بحوزته عبوات من العرق المسكر وعند إخضاعة للتحقيق أعترف بالحصول عليها من قبل مروجين بضمد وتم الادلال على موقع المبايعة ليتم التنسيق مع شرطة محافظة ضمد وتشكيل فريق بحث امني متخصص وتم رصد تحركاتهم ومن ثم الدلاله على مكان التصنيع وتمت مداهمة الموقع ما اسفر عن ضبط 76 جركل مليئة بمادة العرق المسكر جاهزة للترويج باﻹضافة لضبط شخصين من الجنسية اﻹفريقية داخل الموقع يقيمون بطريقة غير نظامية.

وفي العملية الثالثة اشتبهت شرطة محافظة أحد المسارحة في احدى الشقق التي ترددت معلومات عن إنبعاث رائحة كريهة منها ومن خلال رصد الموقع والتحري اتضح انها استغلت من قبل مجهولين حيث اعدت موقع لتصنيع الخمور بعد أن عثر بداخلها على كميات من الخمور المعدة للبيع.

وقد تم تحريز المضبوطات وإحالة اﻷشخاص لجهات الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القخطاني شكره للفرق القابضة حاثا على بذل المزيد من الجهد.