 أمير مكة يوجّه بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

أمير مكة يوجّه بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن في كورنيش جدة وتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حسبما أعلنت إمارة منطقة مكة قبل قليل.

وكان مقطع فيديو صادم قد أظهر اعتداء أشخاص يركبون دبابات رباعية ويثيرون الشغب في أحد شوارع جدة على رجل أمن “مرور سري”، ودهس أحدهم له ومحاولة الآخرين فعل الشيء نفسه، بالإضافة إلى محاولة دهس كل من يحاول مساعدته.

وأظهر الفيديو رجل الأمن وسط فوضى من مثيري شغب يركبون دبابات رباعية في أحد الشوارع أمام كورنيش الحمراء بجدة، حيث لاحق شخصا اعتدى على سيارة المرور السري، وتركه حينما لاذ بالهرب وعاد إلى سيارته، ليستغل أحد راكبي الدبابات الفرصة بصدمه.

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