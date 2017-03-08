استمرار القبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية عن استمرار التقديم بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط، وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط: www.rsaf.gov.sa.

واشترطت اللجنة للقبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يُستثنى من شروط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب)، والحصول على المؤهل العلمي المطلوب، وألا يقل عمره عن ١٧ سنة عند تخرجه من المرفق التعليمي، ولا يزيد على ٢٤ سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

كما اشترطت أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وأن يكون غير متزوج، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

كذلك اشترطت اللجنة في المتقدم ألا تقل درجته في مادة اللغة الإنجليزية عن ٦٥٥ % درجة، وأن يتناسب طوله مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول ١٦٠سم، وألا يقل المعدل التراكمي للشهادة الثانوية عن تقدير (جيد)، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية المعد من لجنة التسجيل في المعهد.

وبينت اللجنة أن الخريج من المعهد يحصل على رتبة “وكيل رقيب فني” في أحد التخصصات من علوم الطيران والعلوم الفنية والإلكترونيات والمراقبة الجوية وغيرها من تخصصات القوات الجوية.

ويمتاز المعهد بتدريس اللغة الإنجليزية والتخصصات الفنية المختلفة، كما أن هناك فرصة للابتعاث للدراسة في الخارج والاستفادة من التقنيات الحديثة، وآخر ما توصلت له العلوم الفنية والتكنولوجيا.