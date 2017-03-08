 جامعة سطام تستضيف عمداء القبول والتسجيل   | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

يوم غد الاربعاء بفندق ماريوت في الرياض

جامعة سطام تستضيف عمداء القبول والتسجيل  

جامعة سطام تستضيف عمداء القبول والتسجيل  
الرياض ـ علي القرني

تستضيف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم غد الأربعاء اللقاء الـ 21 لعمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية ، وذلك بفندق ماريوت بالرياض، ويناقش اللقاء عدداً من القضايا التي تهم مختلف المستفيدين من كافة خدمات التعليم العالي بالمملكة، واستعراض أحدث الخدمات التي تم تطويرها في كل جامعة، و تبادل الخبرات في مجال القبول والتسجيل وصولاً لتحقيق أفضل الممارسات الخاصة بأعمالها، ويهدف اللقاء إلى تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات المتبعة في مختلف الجامعات لضمان أن تكون كافة الإجراءات وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

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