“إمارة منطقة عسير” تفوز بأفضل تطبيق الكتروني

حصدت إمارة منطقة عسير جائزة الدرع الذهبي وذلك في حفل جائزة الحكومة الذكية العربية بالقاهرة في دورتها الثامنة، تنافس بها ثمان دول عربية عن فئات أفضل تطبيقات ذكية والمواقع والتعاملات الإلكترونية عبر التطبيق الرسمي للإمارة.

كما ثمن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد “وفقا للوطن” هذه الجائزة التي تعتبر بمثابة تتويج للعمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بالإمارة، مبينا أن إمارة عسير ستكون سباقة في تطبيق التعاملات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل على المراجعين في متابعة معاملاتهم دون عناء.

جاء ذلك خلال استقبال أمير عسير أمس، وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش، ووكيل الإمارة للحقوق عوض محمد آل سعيد، والمدير المالي والإداري عبدالعزيز العسبلي، ومدير عام تقنية المعلومات ناصر بن يحيى القحطاني، ومدير إدارة التعاملات الإلكترونية عبدالرحمن بن سعيد السرحاني، ومشرف التطبيق عبدالله بن ناصر عسيري، حيث قدم وكيل الإمارة للأمير فيصل بن خالد درع الجائزة.

وتعتبر جائزة الحكومة الذكية العربية مسابقة موجهة لحكومات الدول العربيّة والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية والذكية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتكريم أفضل الصفحات والأدوات الإلكترونية التي تم تصميمها وفقا للمعايير الدولية لمواقع الحكومات الإلكترونية والذكية، واكتشاف وتعزيز الروح الإبداعيّة والوصول إلى مواقع وصفحات حكومية إلكترونية لتحسين جودة خدماتها، وإمكانية الاستفادة منها لخدمة المواطن العربي، وتقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي أسست مواقع لها على الإنترنت وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.