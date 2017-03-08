القبض على المعتديين الرئيسيين في قضية دهس رجل أمن في كورنيش جدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم “الأربعاء”، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على أهم اثنين ممن ظهروا في مقطع الفيديو وهم يعتدون على رجل أمن أمام كورنيش الحمراء بجدة.

وأوضحت الإمارة في بيان لها أن المقبوض عليهما هما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو أحدهما يضرب الراكب في السيارة والآخر الذي قام بدهس رجل الأمن، وأنه تم التحقيق معهما واعترفا بذلك.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله أمس الثلاثاء يظهر اعتداء أشخاص يركبون دبابات رباعية ويثيرون الشغب في أحد شوراع جدة على رجل مرور، حيث قام أحدهم بدهس رجل الأمن وحاول الآخرون فعل الأمر نفسه.