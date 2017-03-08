 القبض على المعتديين الرئيسيين في قضية دهس رجل أمن في كورنيش جدة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

القبض على المعتديين الرئيسيين في قضية دهس رجل أمن في كورنيش جدة

القبض على المعتديين الرئيسيين في قضية دهس رجل أمن في كورنيش جدة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم “الأربعاء”، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على أهم اثنين ممن ظهروا في مقطع الفيديو وهم يعتدون على رجل أمن أمام كورنيش الحمراء بجدة.

وأوضحت الإمارة في بيان لها أن المقبوض عليهما هما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو أحدهما يضرب الراكب في السيارة والآخر الذي قام بدهس رجل الأمن، وأنه تم التحقيق معهما واعترفا بذلك.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله أمس الثلاثاء يظهر اعتداء أشخاص يركبون دبابات رباعية ويثيرون الشغب في أحد شوراع جدة على رجل مرور، حيث قام أحدهم بدهس رجل الأمن وحاول الآخرون فعل الأمر نفسه.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*