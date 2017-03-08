الداخلية : القضاء على شخص من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي والقبض على مرافقه وضبط سلاح بحوزته

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ ، باشرت دوريات الأمن بلاغا عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة بحي الريان بالرياض لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ، وعند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهاره لسلاح كان يحمله بحوزته، مما اقتضى التعامل معه وتحييد خطره الذي كان يمثله، مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى ـ ولله الحمد ـ والقبض على شخص كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته، وما تزال الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها التحقيقية . والله ولي التوفيق..

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