رجل أعمال يعلن عن رغبته في سداد غرامة جمهور الإتحاد

اعلن رجل الأعمال السعودي عادل عبدالله باحشوان استعداده في سداد غرامة جمهور نادي الاتحاد التي صدرت من لجنة الانضباط على خلفية مباراة فريقه مع الهلال .

وقال باحشوان في منشور كتبه في صفحته الشخصية في الفيسبوك “أعلن رغبتي في سداد غرامة جمهور نادي الاتحاد التي صدرت من لجنة الانضباط”.

وأضاف في نهاية المنشور “أتمنى من قلبي الا يتكرر ذلك المشهد في ساحات ملاعبنا”.

يذكر أن لجنة ‏الانضباط قد اصدرت قرارا بتغريم نادي الاتحاد مبلغ 225,000 ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال في دوري جميل .