 رجل أعمال يعلن عن رغبته في سداد غرامة جمهور الإتحاد | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

رجل أعمال يعلن عن رغبته في سداد غرامة جمهور الإتحاد

رجل أعمال يعلن عن رغبته في سداد غرامة جمهور الإتحاد
عبدالرحمن يحيى الفيفي - جازان

 

اعلن رجل الأعمال السعودي عادل عبدالله باحشوان استعداده في سداد غرامة جمهور نادي الاتحاد التي صدرت من لجنة الانضباط على خلفية مباراة فريقه مع الهلال .

وقال باحشوان في منشور كتبه في صفحته الشخصية في الفيسبوك “أعلن رغبتي في سداد غرامة جمهور نادي الاتحاد التي صدرت من لجنة الانضباط”.

وأضاف في نهاية المنشور “أتمنى من قلبي الا يتكرر ذلك المشهد في ساحات ملاعبنا”.

يذكر أن لجنة ‏الانضباط قد اصدرت قرارا بتغريم نادي الاتحاد مبلغ 225,000 ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال في دوري جميل .

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