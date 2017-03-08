 مجمع مدارس الشبحة يكرم المتفوقين في الفصل الدراسي الاول | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

مجمع مدارس الشبحة يكرم المتفوقين في الفصل الدراسي الاول

مجمع مدارس الشبحة يكرم المتفوقين في الفصل الدراسي الاول
نايف الجهني ـ أملج
‏بحضور رئيس مركز الشبحة الأستاذ  محمد بن صميط الرفاعي و مدير مكتب التعليم بمحافظة أملج الأستاذ هاشم محمد الشريف ووكيل الكلية الجامعية بأملج الدكتور فهد العييري أقامت مدرسة حذيفة بن اليمان ومتوسطة وثانوية الشبحة
حفلاً تكريمياً للطلاب المتفوقين للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438/1437 .
 
واستهل قائد المدرسة الحفل بالترحيب بالجميع وشكر منسوبي المدرسة واولياء الامور على جهودهم وحث الطلاب على الاجتهاد . وفي ختام الحفل سلّمت الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية للمتميزين
من المعلمين والطلاب . وقدم معلمين و اداريين مدرسة حذيفة بن اليمان درعاٌ تذكاريا لقائد المدرسة الاستاذ عبدالعزيز سالم الحبيشي على جهودة متمنين له دوام التوفيق

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