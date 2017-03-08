350 شبلاً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة يتنافسون في مكة المكرمة

بدأت اليوم في مكة المكرمة ، منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة الأشبال ، التي تنظمها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم ، وتستضيفها إدارة التعليم بمكة المكرمة ، ويشارك فيها أكثر من 350 شبلاً يمثلون جميع إدارات التعليم بالمملكة ،والتي تسعى من خلالها الوزارة الى تنمية الشخصية المتكاملة لدى المشاركين بتعزيز مهاراتهم وتفاعلهم الايجابي مع الحياة ضمن إطار المشروع الكشفي العالمي الذي ترعاه وتدعمه المملكة ” رسل السلام ” .

وأوضح مدير عام النشاط الكشفي بالوزارة وليد محمد ابوبكر ان الهدف من هذه المنافسات بناء الاتجاه الايجابي لدى الاشبال نحو مجتمعهم ووطنهم ، وتنمية الدافع الذاتي لديهم بمساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم من اجل تطوير ذاتهم ، وتفعيل استراتيجية العمل الكشفي الوطني في المجالات الكشفية المختلفة، وتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية التي يمكن استثمارها لتحقيق الولاء لله ولرسوله ثم المليك والوطن وفقاً لمبادئ الدين الاسلامي الحنيف وما تضمنه من قيم لترسيخ الانتماء الوطني .

وافاد قائد عام المنافسات نبيل بكر طيب أن منافسات المسابقة ستكون في ثلاثة محاور من رؤية المملكة 2030 ، المحور الأول عن طموح الوطن ويتنافس المشاركين في منافسات تتعلق بالعلم الوطني ، والأمن التقني ، ومسئولية الشبل تجاه وطنه ، والمحور الثاني عن ازدهار الاقتصاد ويتنافس المشاركين في مبادرات عن حفظ النعمة ، وترشيد الطاقة ، والتعرف على مهارات التسوق ، وفي المحور الثالث عن المجتمع الحيوي ، يتنافس المشاركون في مبادرات الترابط الاسري ، وخطر مشروبات الطاقة ، والسلامة المرورية، والحد من التعصب الرياضي ، والتطبيقات الكشفية .

وأوضح طيب الى ان المنافسات تشتمل على فعاليات مصاحبة من أهمها زيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين ، وحفلات سمر ليلية بالإضافة الى ممارسة للملاحة البرية في الطهي والاستدلال والتخييم وقياس الارتفاعات والمسافات وأعمال الريادة بالأخشاب والحبال.