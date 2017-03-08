 تعليم العارضة يقيم دورة لمعلمات اللغة الانجليزية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

تعليم العارضة يقيم دورة لمعلمات اللغة الانجليزية

تعليم العارضة يقيم دورة لمعلمات اللغة الانجليزية
فيفاء أون لاين - العارضة

أقام مكتب تعليم محافظة العارضة ممثلاً في إدارة الإشراف التربوي “بنات” اليوم، دورة تدريبية بعنوان “تقنيات التعليم وأساليب توظيفها في دروس اللغة الإنجليزية”، وذلك بمقر إدارة الإشراف .
وتركز الدورة التي تقدمها المشرفة التربوية فايقة جحفلي لـ 17 معلمة واستثمرت لمدة يومين، على رفع مستوى مهارات المعلمات المستجدات وكيفية أدارج أفكار جديدة في العملية التعليمية لإضفاء مزيد من التفاعلية داخل الفصول الدراسية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*