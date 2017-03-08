تعليم العارضة يقيم دورة لمعلمات اللغة الانجليزية

أقام مكتب تعليم محافظة العارضة ممثلاً في إدارة الإشراف التربوي “بنات” اليوم، دورة تدريبية بعنوان “تقنيات التعليم وأساليب توظيفها في دروس اللغة الإنجليزية”، وذلك بمقر إدارة الإشراف .

وتركز الدورة التي تقدمها المشرفة التربوية فايقة جحفلي لـ 17 معلمة واستثمرت لمدة يومين، على رفع مستوى مهارات المعلمات المستجدات وكيفية أدارج أفكار جديدة في العملية التعليمية لإضفاء مزيد من التفاعلية داخل الفصول الدراسية.

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