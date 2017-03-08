“هيئة الرياضة”: إصدار تراخيص إنشاء مراكز رياضية نسائية

أكدت وكيلة الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة القسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر، أن منح التراخيص لتشغيل مراكز رياضية سيبدأ الشهر القادم، وأن اللوائح الخاصة بالمراكز النسائية ستراعي خصوصية المرأة.

وأوضحت الأميرة ريما، وفقاً لـ”الرياض”، أنها منذ توليها مهام منصبها وهي تسعى لتنظيم اللوائح الخاصة بإصدار تراخيص المراكز الرياضية النسائية، وأنها عقدت عديدا من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص، مبينة أن اللوائح ستضع آلية واضحة لانتقال ترخيص المراكز الرياضية.

وأشارت إلى أن هيئة الرياضة لها شركاء مهمون في عملية تطوير الرياضة، وهم وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكانت الأميرة ريما، قد ذكرت في أوائل الشهر الماضي أن إصدار تراخيص لإنشاء مراكز رياضية نسائية سيكون قريباً، مبينة أن التراخيص ستكون للأندية التي تقدم أنشطة تهدف لتخفيف الوزن ورفع اللياقة البدنية، وليس للأندية التي تقدم رياضات تنافسية مثل الكرة الطائرة وكرة القدم والتنس والسلة.