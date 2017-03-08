 محاضرات دعوية في العارضة وأحد المسارحة وأبوعريش غدًا | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

محاضرات دعوية في العارضة وأحد المسارحة وأبوعريش غدًا

محاضرات دعوية في العارضة وأحد المسارحة وأبوعريش غدًا
فيفاء أون لاين - جازان

تنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظات العارضة وأحد المسارحة وأبوعريش ـ القسم النسائي ـ, بمنطقة جازان غدًا عقب صلاة المغرب, محاضرات دعوية, وذلك ضمن البرامج والمحاضرات الدعوية التي تنفذها المكاتب التعاونية خلال العام الحالي .
ففي محافظة العارضة ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات غدًا، محاضرة بعنوان “من ثمرات الإيمان “، يُقدمها حسن بن عبدالله الجليل، وذلك بجامع منصور الراجحي بالمحافظة, كما ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة محاضرة بعنوان “إنما الأعمال بالنيات” يُقدمها محمد بن زيد المدخلي، وذلك بجامع قرية المصقع بالمحافظة .
فيما ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش محاضرتين: الأولى بعنوان “أثر السجود”، تُقدمها زهور شماخي، وذلك بمصلّى النساء بجامع القبب، والمحاضرة الثانية بعنوان “اهدنا الصراط المستقيم” وتُقدمها نوره العطاس، بجامع الرفاعية بالمحافظة .

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