حملة طلابية للتوعية بالأنظمة المرورية بمحافظة العارضة

نظم مكتب التعليم بمحافظة العارضة ممثلا بمجمع حمزة بن عبد الطلب بعرق بالتعاون مع مرور المحافظة أمس , حملة توعوية في مواقع متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها ،ضمن فعاليّات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2017 .

وأفاد قائد المدرسة محمد بن علي السيد ، أن مجموعات من الطلاب قاموا بتوزيع مطويات توعوية على قائدي المركبات ومستخدمي الطرق للتوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية , والتزام القيادة الآمنة للمحافظة على الأرواح والممتلكات , إلى جانب تفعيل دور الإذاعة المدرسية خلال الأسبوع الحالي في توعية الطلاب بأهمية الالتزام بقواعد المرور , وكذلك زيارة قسم شعبة المرور بالمحافظة تأكيدا للتعاون بين المرور والمدرسة .

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