تسمم 27 طالباً في إحدى المدارس الحكومية

تعرض 27 طالباً في إحدى المدارس المتوسطة للبنين في عرعر اليوم الأربعاء لحالة تسمم، مما استدعى نقلهم لعدد من مستشفيات عرعر ووفقاً لصحيفة “الرياض” فقد أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في صحة الحدود الشمالية في بيان صحافي مبدئي بأنه في تمام الساعة 12.30 من مساء اليوم، استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات بصحة الحدود الشمالية نداء عاجل بوجود 27 حالة تسمم غذائي لإحدى مدارس البنين بعرعر، وتم التعامل مع جميع الحالات وفق الإجراءات الطبية، وأضافت بأن جميع الحالات بصحة جيدة ومستقرة.

من جانبها أكدت صحيفة ” الرياض” بأن مدير عام التعليم عبدالرحمن القريشي ومساعديه وقفوا على حالة الطلاب في مستشفيات عرعر، وتم خروج الطلاب من المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة،كما أن الطلاب تناولوا وجبات من أحد المخابز في عرعر أثناء الدوام الرسمي من خلال المقصف المدرسي