في بلجرشي .. إصابة رجل أمن بعد تعرضه لحادث دهس

تعرض أحد رجال الأمن بمحافظة بلجرشي في الباحة قبل ظهر اليوم الأربعاء لحادث دهس عند محاولته استيقاف أحد الشباب بعد أن لاحظ عليه مخالفة، إلا أن الشاب بادر بدهس رجل الأمن، وصدم ثلاث سيارات كانت بالموقع وهرب.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الباحة العقيد سعد طراد بأنه أثناء قيام دوريات الأمن بمهامها المنوطة بها لحفظ الأمن والنظام بإحدى المدارس بمحافظة بلجرشي لهذا اليوم، لاحظ تجمع لعدد من المركبات يصدر منهم مخالفات تتعارض مع الآداب العامة، طلب منهم رجل الدورية الكف عن هذه التصرفات والإنصراف، فتم التجاوب منهم عدا أحدهم لم يمتثل لذلك مما إستدعى رجل الدورية للترجل من الدورية والذهاب إليه، إلا أن الشخص باغته ودهسه وهرب من الموقع بعدما قام بصدم ثلاث مركبات أخرى، ونقل رجل الأمن للمستشفى وقد كانت إصابة بسيطة، وتم العثور على المركبة في وقت قياسي هذا والازالت الإجراءات مستمرة.