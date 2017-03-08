“هيئة الاتصالات” .. تكشف عدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنَّ هناك 24 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة، و48 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة، و3.5 مليون خط يعمل للهاتف الثابت بنهاية عام 2016.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنَّ الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل قد بلغت حوالي 24 مليون اشتراك، وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 3.29 مليون، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.

وقدّرت، في العدد الثامن والعشرين من نشرة الهيئة الإلكترونية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية العام 2016، أنَّ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بحوالي 24 مليون مُستخدم، وسعات الربط الدولي للإنترنت لعام 2016م بلغت 3185 غيغا بايت/ثانية بنسبة زيادة مقدارها 114%؛ مُقارنةً بـ 1484 غيغا بايت/ثانية في عام 2015م.

وتضمنت النشرة إجمالي الإيرادات المباشرة التي حققتها شركات الاتصالات من عملياتها في المملكة بحوالي 72 مليار ريال، فيما قدرت الهيئة حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بحوالي 130 مليار ريال، وكذلك قدرت إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% بالإضافة إلى تقديرها لإسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- بحدود 10%.