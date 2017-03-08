بعد أن كان مرابطا لمدة أسبوع ..فيفاء تودع أحد أبطال الحد الجنوبي

بعد أن كان مرابطا لمدة أسبوع ، ودعت فيفاء أحد جنود الوطن وأبطال الحد الجنوبي الجندي سلطان فراج ساتر الفيفي إثر حادث مروري تعرض له أثناء خروجه من العمل وعودته للمنزل .

وبحسب التفاصيل فإن الشهيد كان أحد أفراد القوات المسلحة المرابطة بالحد الجنوبي وأثناء خروجه وعودته للمنزل تعرض لحادث سير على طريق على عيبان فيفاء .

حيث تم الصلاة عليه بعد ظهر اليوم بجامع الإمام الشافعي بنيد الدارة بفيفاء ودفنه بالمقبرة الخيرية.

وعبر والداه عن اعتزازهم وفخرهم بابنهم قائلين بأنهم تلقوا اتصالا من ابنهم يخبرهم بأنه سيأتي للسلام عليهم بعد أن كان مرابطا على الحد الجنوبي وغائبا عنهم لمدة أسبوع ، إلا أن قدر الله كان أسبق من كل شيء وتعرض لحادث بالقرب من فيفاء ، وأضافوا قائلين بأنهم يعتبرون ابنهم شهيدا من شهداء العزة والكرامة الذين ذادوا عن حياض الوطن، سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته .