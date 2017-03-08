الفالح: تقييم “أرامكو” سيفاجئ الجميع

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أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن شركة “أرامكو” تتمتع بتكاليف منخفضة وتدفقات نقدية عالية وأصول ضخمة واحتياطيات قوية، وهو ما ستؤكده وكالات التقييم المستقلة.

وأوضح الفالح في تصريحات لفضائية “سي إن بي سي” أن تقييم “أرامكو” سيفاجئ جميع المحللين والمقيمين.

وعن الجدل الذي تشهده الأوساط الاقتصادية حول قيمة أرامكو السوقية، دعا الفالح إلى ترك الجميع يقول ما يشاء، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين سيضعون أموالهم في الشركة سيأخذون البيانات من المقيمين المعتمدين.

وكانت “وود ماكنزي” – التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة في العالم – قدرت القيمة العادلة للأعمال الأساسية للشركة بـ 400 مليار دولار .

لكن بحسب مسح صادر عن المجموعة المالية “هيرمس”، توقع مديرو صناديق ومؤسسات استثمارية أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة “أرامكو” التريليون دولار، فيما جاء تقدير الحكومة بنحو 2 تريليون دولار عندما أعلنت طرح حصة من الشركة في الأسواق المحلية والعالمية.