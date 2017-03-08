 دوريات القطاع الجبلي ممثله بالفرقة الثانية بمركز الصلاله تنجح في التصدي لعملية تهريب كميات من الحشيش | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 9 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 مارس 2017 ميلاديا

دوريات القطاع الجبلي ممثله بالفرقة الثانية بمركز الصلاله تنجح في التصدي لعملية تهريب كميات من الحشيش

دوريات القطاع الجبلي ممثله بالفرقة الثانية بمركز الصلاله تنجح في التصدي لعملية تهريب كميات من الحشيش
فيفاء أون لاين ـ جازان
نجحت  دوريات القطاع الجبلي ممثله بالفرقة الثانية بمركز الصلاله ، في التصدي لعملية تهريب كميات من الحشيش .
 وأوضح المتحدث الرسمي لفرع ادارة  المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، أن احدى الدوريات الراجلة بمركز الصلاله  تمكنت، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الحشيش بعد رصدها للمهربين بأحد الطرق الوعرة في جبل الحشر، وفرار المهربين من الموقع بعد ملاحظة متابعتهم، متخذين طريقًا وعرًا  للهروب سيرا على أقدامهم.
 وأضاف بن قزيز أن تفتيش الدوريات للموقع أسفر عن العثور على كمية من الحشيش ليتم التوجه بها إلى مقر مركز الصلاله وبحصرها اتضح ان عددها ٤٣ بلاطة حشيش تم اتخاذ  اللازم وإحالتها للجهة المختصة.

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